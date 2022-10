Scuola | Calenda a Landini | “Il merito è l’antidoto al classismo”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) ROMA – “Ilè l’unico antidoto a una società classista o a una società appiattita sull’ignoranza. Come realizzare ilin modo giusto è un dibattito difficile e interessante, rifiutarne il principio è assurdo e antistorico”. Così Carlo, leader di Azione, risponde al segretario generale della Cgil, Maurizio, intervenuto sul legame tra istruzione e. “Questa presa di posizione diè incredibile. In nessun paese del mondo il segretario del principale sindacato si dichiarerebbe contro ilcome principio. Questa posizione ideologica spiega perché la Cgil è stata spesso negli ultimi anni un freno alla modernizzazione del paese. Spero che Cisl e Uil prendano le distanze”, conclude. L'articolo ...

