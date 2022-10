Sconcerti | «il vero segno è che il Napoli vince anche giocando meno bene»

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L’analisi disul Corsera per Roma-0-1. C’è una nuova classificase sempre dominata dal. La partita di Roma allontana Mourinho, la sua squadra non riesce a tirare una sola volta in porta. Ilè sempre superiorecon calma e sbagliando spesso passaggi facili. Kvaratskhelia si vede poco, ma quello che serve lo fa Osimhen. Una partita non travolgente, ma solida, sicura, con un’impressione di superiorità netta. Nella Roma più che la classifica tramonta un’idea di gioco. Lo si aspetta da molto, resta sempre incompleto, insufficiente. Prosegue: Ilha vinto di squadra, avvolgendo una Roma preoccupata quasi solo di ubbidire agli ordini avuti. Ha più qualità di quel che mostra, ...

Corriere della Sera

