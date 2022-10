Sci alpino | a Soelden l’Italia resta a guardare Esordio negativo per i gigantisti azzurri

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il weekend dimezzato dinon ha certamente visto una buona partenza pernella Coppa del Mondo di sci2022-2023. La cancellazione del gigante femminile aveva privato la squadra azzurra di una gara dove poter ottenere subito qualcosa di importante, lasciando dunque aiil compito di aprire la stagione nel miglior modo possibile. Un, però, davveroquello dei nostri portacolori, con un ventottesimo posto come miglior risultato che conferma una domenica da comparsa persciistica. Il solo Giovanni Borsotti è riuscito ad accedere la seconda manche, chiudendo appunto in ventottesima posizione. Un distacco di quasi sei secondi da Odermatt, una vera e propria enormità per il trentunenne ...

Henrik Kristoffersen 7,5 : il primo podio della carriera a Soelden proprio nel giorno del suo esordio con i nuovi. Un inizio eccellente nella nuova avventura con Van Deer dell'amico e storico rivale Marcel Hirscher. Una prima sicuramente molto positiva in attesa di vederlo anche tra i pali stretti, dove vuole ...Atleti e squadre di questi due paesi, coinvolti nella guerra contro l'Ucraina, non potranno gareggiare indi fondo, combinata nordica, freestyle e snowboard. A prendere la decisione è ...Solden, 23 ottobre 2022 - Avvio decisamente complicato per i colori azzurri nel gigante maschile di Solden, in una disciplina che vede la nazionale oggettivamente in difficoltà. Il solo Luca De Alipra ...Marco Odermatt stravince il gigante di Soelden e riprende da dove aveva lasciato la scorsa stagione, ovvero vincendo. Giornata nera per l'Italia.