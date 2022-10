Schiaffo della Regione a Fiumicino | non inserita la Pro Loco di Aranova nell’elenco ufficiale

... un senso di vertigine che rappresenta unoal nostro orgoglio e alla nostra presunzione di ... I più preferiscono, ignari o dimentichipropria miseria, non provare la noia leopardiana, ...Ora al governostruttura ci sono due funzionari dei paesi baltici (Aija Kalnaja e Uku Sä... ennesimo. Ad inizio dello scorso settembre, il Parlamento europeo, insieme ai ..."Non possiamo attendere qualche fatto di cronaca nera prima che si prendano provvedimenti, le nostre denunce ed esortazioni rivolte alle amministrazione ed enti competenti sono continue, ma a questo p ...E’ sicuramente ammirevole volersi distinguere per quello che si è e che si fa ma nel momento in cui si vive con accanto una donna che ci ha permesso di vivere un determinato contesto, bisogna sapersi ...