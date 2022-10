Scandalo sessuale nello spogliatoio | foto intime | chi sono queste donne

(Di lunedì 24 ottobre 2022)in piena regola all'università, cone video intimi scattatifemminile rubate e diventate così di dominio pubblico. Il caso è scoppiato nell'Università del Wisconsin, negli Stati Uniti, e ha travolto le atlete della locale squadra di pallavolo, che avevano posato senza veli in gruppo come "piccante" ricordo dopo una vittoria. Gli scatti e il videofiniti prima su Whatsapp e Telegram, e dalle chat private qualche manina malandrina le ha diffuse sui social. Generando, come ovvio, una slavina virale a luci rosse. L'ateneo americano, riferisce il tabloid britannico Daily Mail, ha deciso di avviare una indagine interna dopo che le stesse studentesse avevano esposto una denuncia alla polizia. Le-ricordo erano ...

