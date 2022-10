Sangiuliano | “Ho una biblioteca con 15mila libri e l’ho condivisa con i miei studenti La cultura è sempre stato il mio alimento”

... ministro senza portafoglio agli Affari Regionali e Autonomie, ègrande tifosa dell' Inter ... mentre Gennaro(Beni culturali) tifa Napoli. Il siciliano Nello Musumeci , ministro per le ...La maggioranza giocherà di sponda. Fabio Fazio si prepara a recitare la parte della vittima. Maggioni cercavia d'uscita.È Roberto Saviano a lanciare l’attacco più duro contro il governo Meloni, a poche ore dal giuramento al Quirinale. Nel mirino dello scrittore c’è ancora una volta il neo ministro della Cultura, Gennar ...Anche per la stagione 2022/2023, il Campionato Italiano femminile di volley sarà su Sky e in streaming su NOW. Nella Casa dello Sport di Sky, ...