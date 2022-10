Salvini vede comandante Guardia Costiera | punto su migranti

Per"è stato un lungo e proficuo incontro" per fare il punto della situazione, anche a proposito di immigrazione: attualmente in area Sar libica ci sono due imbarcazioni ong. Insieme a ...Che cosa volete aspettarvi in più da uno da una Bernini Anzi la configurazione ... Un susseguirsi, come si, di speranze e delusioni. Come si spiegano queste violente oscillazioni Gli ...Roma, 24 ott. (askanews) - Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, ha incontrato ...A Palazzo Chigi la cerimonia del passaggio di consegne, dopo un faccia a faccia dalla durata irrituale. A seguire il cdm, durato circa mezz’ora. In serata in un hotel romano la premier vede il preside ...