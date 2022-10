Salvini “Torneremo un Paese che fa rispettare i confini”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ministero delle Infrastrutture significa occuparsi di mare e di terra, nel primo Consiglio dei Ministri ho scambiato qualche parola con i ministri Piantedosi e Tajani, il ragionamento è salvare vite prima di tutto ma non è possibile che le navi di tutto il mondo arrivino unicamente in Italia,ad essere unche fai suoi”. Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e vicepremier, Matteo, nel corso della registrazione di “Porta a Porta”. “a ragionare di ricollocamenti, l'Italia farà il suo” ha aggiunto. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).