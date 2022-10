Salvini conferma la linea dura sugli sbarchi | «I confini vanno rispettati» Il piano sul ponte di Messina | «Vale 100mila posti di lavoro»

Leggi su open.online

(Di lunedì 24 ottobre 2022) «Costa di più non fare ilsullo stretto che farlo. Nel corso di questi cinque anni far partire il cantiere è uno dei miei obiettivi e creerebbe oltredi». Così si esprime da nuovo ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Matteonte le registrazioni della puntata di Porta a Porta che andrà in onda stasera. «Il trasbordo via traghetto, oltre a inquinamento e perdita di tempo, in un anno costa a siciliani e calabresi più del», dichiara, aggiungendo: «Ilè solo una parte, perché serve l’alta velocità in Sicilia e la Salerno-Reggio Calabria». L’intenzione è ribadita anche nel comunicato stampa ufficiale del vicepremier: «Dell’attraversamento dello Stretto di ...