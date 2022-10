Salvatore Esposito | “Affascinato dall’occulto per sentirmi meno solo” Ecco com’è nato il secondo romanzo thriller dell’attore

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “per” cosìspiega l’origine dei suoiesoterici. Noto al grande pubblico per aver interpretato Genny Savastano in Gomorra e tanti altri ruoli di successo tra cinema e tv, l’attore ha presentato per la prima volta, ieri, in conferenza stampa all’Hotel Donna Laura Palace di Roma, il suo ultimo“Eclissi di Sangue”, uscito da pochissimi giorni per Sperling&Kupfer. Ilcapitolo di una serie che l’autore chiama “Trilogia delle streghe”. C’è quindi da aspettarsi presto un sequel. E nonha annunciato una trasposizione filmica dei testi che lo vedrà protagonista. È ...

Il Fatto Quotidiano

Gomorra " La Serie, ore 21:30 su TV8e Marco D'Amore in una delle serie tv italiane più famose degli ultimi anni. Little Big Italy, ore 21:15 su Nove Il ristoratore Francesco ...Maschile - 90 kg Agonisti 1°Puglisi - SporT21 Sicilia 2° Luciano Cannito - C. M. Fight ... Maschile - 90 kg Promozionale 2P 1° Luca Francesco- Sekai Budo Pordenone Classifica ... Salvatore Esposito: “Affascinato dall’occulto per sentirmi meno solo” Richieste dalla Serie A per Salvatore Esposito: sempre più pretendenti in massima serie per il centrocampista della Spal ...Bombe e stese a Napoli ovest, è di nuovo guerra tra i Giannelli e gli Esposito. La ripresa delle ostilità riprende ...