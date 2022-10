Salute | Iss | nuovo modello per lotta a infezioni sessualmente trasmesse

Leggi su iltempo

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Una rete con centri periferici territoriali (spoke) e centri di riferimento con elevate competenze multidisciplinari (hub), un accesso facilitato per i pazienti, in tempi brevi e con costo ridotto e una diffusione capillare degli strumenti di prevenzione. È questo ilorganizzativo per laalle(Ist) che emerge dal progetto coordinato dal Dipartimento di malattie infettive-Iss “Sperimentazione di nuovi modelli organizzativi integrati ospedale-territorio per la prevenzione e il controllo delle Ist: percorsi diagnostico-assistenziali agevolati ed offerta di screening gratuiti mirati”, i cui risultati sono stati presentati durante un convegno oggi in Istituto. “Le...