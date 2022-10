S I Di Gas | De Cesare ottiene dal Tribunale un nuovo Amministratore Giudiziario

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Giannandrea Demette a segno un successo di grande rilevanza nella “battaglia” che lo vede, quale patron, della Società Irpina Distribuzione Gas, per il rientro in possesso della gestione della S.p.A. Una lotta che dura da tre anni e che fa registrare una svolta importante e che potrebbe essere decisiva. Ecco cosa è successo nei giorni scorsi: il Giudice Marcello Rotondi, deldi Avellino, letta la richiesta del Pubblico Ministero di sostituzione dell’, nomina per la stessa funzione, al posto di Francesco Baldassarre, il dottor Lorenzo Palmerini. Manda Baldassare per il completamento degli adempimenti di Legge previsti in caso di revoca ed in particolare per la presentazione del rendiconto di gestione. Il dottor Lorenzo Palmerini farà pervenire all’Ufficio del G.I.P. anche a ...