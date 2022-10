Rushi Sunak | chi è il nuovo premier della Gran Bretagna | dalle origini al Parlamento inglese

(Di lunedì 24 ottobre 2022)è ilbritannico. Nato in Inghilterra con a famiglia distraniera, è riuscito prima ad imporsi nel mondofinanza e poi in quello politico ricoprendo negli ultimi anni ruoli importanti., chi è ilè il, succeduto a Liz Truss dopo le dimissioni di quest’ultima.è nato il 12 maggio 1980 a Southampton. Il padre, nato in Kenya, e la madre, nata in Tanzania, sono arrivati nel Regno Unito negli anni Sessanta ...

Sarà probabilmente, ex cancelliere dello Scacchiere sotto Boris Johnson e che per poco aveva perso contro Truss in agosto. Sarà il quinto primo ministro in sei anni. Era il 24 giugno del ...Vince le primarie dei conservatori su, che ha ordito la congiura contro Boris Johnson e forse avrebbe fatto una figura migliore. Va a giurare nelle mani della Regina e la foto di rito nel ...Rishi Sunak è stato proclamato nuovo leader del partito conservatore e di conseguenza sarà il nuovo primo ministro britannico.Il 42enne non è solo la prima persona di colore e di fede induista a guidare un governo di Sua Maestà, ma è anche di gran lunga il più ricco: gli studi a Oxford e Stanford, il patrimonio da 800… Leggi ...