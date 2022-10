Rugby | Fusco lascia il raduno della Nazionale per infortunio

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Alessandroila causa dell’alla spalla sinistra riportato nel fine settimana nell’incontro di BKT UnitedChampionship. A riferirlo è la stessa Federazione, in seguito ai controlli medici a cui si è sottoposto il mediano di mischia delle Zebre Parma, che può quindi rientrare al proprio club dove potrà iniziare il proprio percorso riabilitativo che verrà definito di concerto con i medici federali. SportFace.

