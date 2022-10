Rugby femminile | Mondiali 2022 | Italia | missione compiuta Ma serve il salto di qualità

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L’dientra nella storia e stacca il biglietto per i quarti di finale dellaWorld Cupin Nuova Zelanda. Battuto il Giappone, le azzurre hanno chiuso la pool B al secondo posto e ora sfideranno la Francia per conquistare le semifinali. Non sarà facile e, rispetto al match con le nipponiche, servirà undi. Quella con il Giappone era la partita sulla carta più facile sin qui per la squadra di Andrea di Giandomenico, ma è stata anche la partita giocata peggio dalle azzurre. La tensione per la qualificazione e il peso di essere le favorite d’obbligo hanno giocato sicuramente un ruolo fondamentale nella prestazione poco convincente delle ragazzene che, alla fine, hanno fatto il loro compito. Le note ...

