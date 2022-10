Rubare con garbo. Il film Mancia competente compie 90 anni

Leggi su formiche

(Di lunedì 24 ottobre 2022) È un peccato che i giovani si nutrano esclusivamente a serie Tv. Come se si leggesse solo Dan Brown e si gettassero alle ortiche l’Edipo Re, la Divina Commedia, il Decameron, I fratelli Karamazov e La metamorfosi. Niente di illegale o di ineducato, per carità. Si tratta “di gusti”, direbbe la signorina davanti al suo intrigante aperi-cena e gli occhi agganciati sul cellulare. Continueremmo ad alzarci ogni mattina, a farci la doccia, a prendere regolarmente la metro. Per incrociare, nei vagoni strizzapersone, mortali colleghi viaggiatori, i “lavoraji” (nella felice crasi del magiaro futurista-marxista Lajos Kassák) che hanno sulle ginocchia un thriller di cinquecento pagine. Di dignitosa fabbricazione statunitense. I classici del cinema I classici del cinema, tra i quali compaiono diversi capolavori, hanno seguito il destino dei classici della letteratura mondiale. Resistono, come cani ...