Roma - Abbiamo visto il film su Ferruccio Lamborghini

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Nella cornicena dell'Auditorium di via della Conciliazione, trasformatasi in passerella per alcune splendide sportive di Sant'Agata Bolognese, è andata in scena domenica sera l'anteprima mondiale delThe man behind the legend, dedicato al fondatore della Casa emiliana e disponibile da gennaio su Prime Video. Self-made man. Parliamo di undi auto, o meglio di splendide auto, ma anche e soprattutto della storia di una grande impresa del made in Italy, di un uomo venuto dalla campagna di Cento (FE) che realizza il sogno di produrre trattori e vetture sportive in grado di competere con la Ferrari. Un perfetto esempio di successo imprenditoriale del boom economico, raccontata tramite gli occhi del regista e sceneggiatore Bobby Moresco, sulla base della biografia...