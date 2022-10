Rivive l’Asd Bonea | il presidente Luciano spiega il nuovo progetto

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) –, rifondato da una comitiva di amici con a capo Omar. La società disputerà il campionato di Terza Categoria grazie a Mimmo D’Amelio che sarà direttore generale, Walter Russo vicee Omar, imprenditore, designatodella società e che ha voluto illustrare il. “Sono die profondamente legato al paese. Quando con alcuni amici fraterni abbiamo saputo che la squadra di calcio stava per scomparire, abbiamo deciso di cimentarci in questa avventura“, racconta, “non per una questione di visibilità o con secondi fini, non ne abbiamo bisogno, semplicemente perché crediamo che la squadra di calcio ...