Rissa sfiorata nella casa del GF Vip | immagini mai viste | parla Signorini

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Giovedì nottedel Grande Fratello Vip due inquilini hanno sfiorato la. Quai tutti i gieffini erano in giardino, quando dal salone sono arrivate delle urla e i ragazzi sono corsi dentro: “Amaurys no, cosa fai calmati!” La litigata infatti era tra Charlie Gnocchi e Amaurys Perez. Tutto è nato perché il comico avrebbe chiesto al coinquilino di nonre più di Marco Bellavia per evitare scivoloni. Lo sportivo però non l’ha presa bene ed ha iniziato a gridare: “Sei un falso di m**da, un tuttologo del ca**o! Non mi faccio dire da te cosa devo o non devo dire smettila. Non mi dire cosa devo fare che mi incavolo“. Fortunatamente con l’intervento di Carolina Marconi, Amaurys si è calmato ed è stata scongiurata la. La gieffina però ha rimproverato Perez: “Avevi un tono esagerato, mi hai ...