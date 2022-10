Rishi Sunak | un milionario a Downing Street Sarà il primo premier del Regno Unito di origini asiatiche | “Abbiamo di fronte una profonda sfida economica | ora c’è bisogno di stabilità e unità”

non ha un mandato e non ha idea di quello di cui ha bisogno la gente che lavora", i Tories "lo hanno incoranato senza che abbia spiegato come intenda guidare il Paese e senza che nessuno ...Rivoluzione nella classe politica britannica, dopo le dimissioni di Liz Truss . Il nuovo premier britannico, nonché nuovo leader del partito conservatore dei Tories, è, di origini indiane, fede induista ed ex Cancelliere dello Scacchiere. Ad accompagnarlo e supportarlo in questa nuova avventura politica è la moglie Akshata Murthy , fashion designer ...Il partito conservatore inglese ha deciso: sarà Rishi Sunak il nuovo primo ministro britannico. A pochi giorni dalle dimissioni di Liz Truss, la maggioranza dei Tories ha scelto di incoronare il 42enn ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...