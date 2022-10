Rishi Sunak è il nuovo premier britannico

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 24 ottobre 2022)è ilprimo ministro, il terzo da quando ci sono state le ultime elezioni (nel 2019) e il quinto da quando è stato votato il referendum sulla Brexit (nel 2016)., 42 anni, di origini indiane (i suoi genitori in realtà sono nati in Africa da genitori del Punjab) nato a Southampton, sposato con una rampolla di una delle famiglie più ricche d'India, è il primoinglese non bianco, oltre che appunto molto benestante. Eletto per la prima volta nel 2014,era contrario all'alloraDavid Cameron sulla Brexit e scrisse un saggio che sarebbe stato poi molto chiacchierato per il think tank thatcheriano sul divorzio europeo applicato ai porti; in seguito ha votato tutte le proposte di negoziato di Theresa May e ...