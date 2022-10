Rishi Sunak è il nuovo leader dei Conservatori e premier | è il primo di origini indiane e induista

(Di lunedì 24 ottobre 2022)si è garantito la successione a Liz Truss per laship del Partito Conservatore britannico di maggioranza e si appresta a entrare oggi automaticamente a Downing Street comedel Regno Unito: ildi radici familiarie di fede, 42 anni, già cancelliere dello Scacchiere (ministro delle Finanze) sotto Boris Johnson, ha avuto la via spalancata dall’annuncio in extremis del ritiro della ministra Penny Mordaunt, unica rivale rimasta in corsa fino a oggi dopo la rinuncia di ieri di BoJo. Mordaunt entrerà nel suo governo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

