Rishi Sunak | chi è il primo premier britannico di origini indiane

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tre anni fa, 42 anni, era semi sconosciuto ma da lunedì 24 ottobre è il nuovo capo del conservatori inglesi, il partito di maggioranza a Westminster. Di conseguenza diverràMinistro del Governo di Sua Maestà, dopo la nomina di Re Carlo. Sarà ildella storia britannica die di fede religiosa induista. Non si può dire che gli ultimi giorni non abbiamo riservato sorprese, sebbene ampiamente previste, di là e di qua dalla Manica. Sabato 22 ottobre Giorgia Meloni è divenuta presidente del Consiglio in Italia, prima donna mai ascesa a Palazzo Chigi nella storia nazionale. Foto Ansa/Epa Andy RainPer una serie di coincidenze, destino ha voluto che a Londra, quest’oggi,sia asceso alla ...

... un'inedito per i britannici, la Gran Bretagna, incapace di far leva sugli antidoti sfoderati nel secolo dall'Italia, proclamanuovo leader dei conservatori e premier britannico. Boris ...In India l'indicazione dicome premier in pectore del Regno unito è stata accolta con grande orgoglio: si tratta del primo capo di governo britannico di origine indiane e di religione indù."Le mie più calde ...L'ex cancelliere è stato proclamato leader del Partito conservatore, domani il passaggio di consegne con la premier uscente Liz Truss ...Questo è il momento delle rivincite per Rishi Sunak, che diventa il nuovo premier britannico. Difficile che faccia peggio di Truss, e infatti nell’immediato rassicura i mercati. Ciò non deve trarre in ...