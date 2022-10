Rishi Sunak | chi è il nuovo premier inglese Origini | moglie e patrimonio - Esteri - quotidiano net

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ex banchiere di Goldman Sachs e cancelliere dello Scacchiere, durante la pandemia Covid ha preso in prestito il motto di Mario Draghi 'whatever it takes' per parlare degli sforzi con cui salvare l'...

Ex banchiere di Goldman Sachs e cancelliere dello Scacchiere, durante la pandemia Covid ha preso in prestito il motto di Mario Draghi 'whatever it takes' per parlare degli sforzi con cui salvare l'...Rishi Sunak sarà il nuovo premier britannico, è il primo di origini indiane e di fede induista. La sua sfidante Penny Mordaunt si è ritirata. Stessa cosa ha fatto Boris Johnson nella giornata di ieri.Rishi Sunak diventa primo ministro proprio il giorno in cui inizia Diwali, la «festa delle luci», una delle più importanti feste indiane che simboleggia ...