Rishi Sunak a Downing Street Tocca a lui risollevare la Gb

(Di lunedì 24 ottobre 2022)è il nuovo inquilino di. In particolare, si tratta del primo premier britannico di origini indiane della storia. La sua ascesa era diventata chiara nelle scorse ore, quando l’ex primo ministro, Boris Johnson, aveva deciso di ritirarsi dalla competizione. Tra l’altro,era l’unico candidato in lizza ad essersi assicurato il sostegno di almeno cento parlamentari: un fattore, questo, che lo ha di fatto catapultato alla premiership, consentendogli di battere la concorrenza di Penny Mordaunt. Il nuovo primo ministro dovrà adesso affrontare una situazione tutt’altro che rosea: dalle turbolenze economiche che attraversano il Regno Unito alle spaccature sempre più evidenti che stanno dilaniando il Partito conservatore. Le recenti (e improvvise) dimissioni di Liz Truss hanno ...

è l'uomo del momento, non solo perché ha appena ottenuto il titolo di Primo ministro del Regno Unito, dopo le dimissioni di Liz Truss, ma anche perché è il primo cittadino di origine ...è un politico britannico. È stato Cancelliere dello Scacchiere (ministro delle Finanze) dal 13 febbraio 2020 al 5 luglio 2022 nel secondo governo Johnson. È stato eletto alla Camera dei comuni nel 201 ...Il 42enne Rishi Sunak, ex ministro delle Finanze, diventa il leader del partito conservatore e l'erede della dimissionaria Liz Truss. Sunak è il primo inquilino di Downing Street di origini indiane e ...