Rimonta vincente del Sassuolo | Verona sconfitto 2-1

(Di lunedì 24 ottobre 2022) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Ilfa suo il posticipo dell'undicesima giornata battendo inilper 2-1. Decisive le reti di Laurientè nel primo tempo e Frattesi della ripresa, arrivate dopo l'1-0 ospite in avvio di gara. Sono infatti gli scaligeri a partire alla grande e a trovare il vantaggio dopo meno di 2?. Ceccherini crossa dalla sinistra, con la palla che sfila lentamente alle spalle di Consigli senza essere toccata da nessuno. Un “gollonzo” che vale l'1-0. Subito dopo Tameze ha la palla del 2-0 ma sbaglia tutto solo davanti a Consigli. Al 13? Ceccherini compie una prodezza in fase di ripiegamento togliendo in scivolata la palla a Laurientè a due passi dalla porta. I neroverdi alzano il ritmo e al 32? trovano il pari. Laurientè brucia in velocità Hien sulla sinistra, entra in area e con un preciso piatto destro ...