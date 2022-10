Ricerca | la solitudine ‘fa male’ alla memoria | studio della Sapienza di Roma

(Di lunedì 24 ottobre 2022)– Stare troppo soli ‘fa. Lo dice la scienza. Unointernazionale condotto dal Dipartimento di Psicologiadi, in collaborazione con la Bournmouth University in Inghilterra, ha dimostrato che esiste una connessione trae in particolare trae capacità dell’uomo di riconoscere volti già visti. La, finanziata dsocietà scientifica’Experimental Psychology Society” e pubblicata sulla rivista Scientific Reports, si basa sul presupposto che l’essere umano ha una forte necessità di connessioni sociali, un bisogno di affiliazione, “di appartenere, di essere parte di…”. Il senso di ...

Ricerca: solitudine 'fa male' alla memoria, studio Sapienza Roma ROMA - Stare troppo soli 'fa male' alla memoria. Lo dice la scienza. Uno studio internazionale condotto dal Dipartimento di Psicologia della Sapienza di ...Gli studi sulle neuroscienze affettive hanno mostrato che sentirsi soli incide non solo sul benessere emozionale, ma anche sulle funzioni cognitive ...