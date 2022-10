(Di lunedì 24 ottobre 2022) Mercoledì 26 Ottobre 2022, presso la Sala Consiliare Comunale in Via Libertà n.12 a, si terrà un incontro/ dibattito organizzato dalla Uiltrasporti Campania e patrocinato dal Comune di, un momento di riflessione sui nuovi scenari del panorama delpubblico sull’isola diche si presenteranno dopoCapitale della Cultura, a sostegno di unper. La tavola rotonda sarà l’occasione di un dialogo trasversale, dedicato al ruolo indispensabile di una mobilità sostenibile in grado di ridurre inquinamento, consentire risparmio energetico e decongestionare il territorio. “In Italia il settore dei trasporti è responsabile di circa un quarto delle ...

Il Denaro

, l'ambizione di un trasporto smart per un'isola a misura d'uomo è il titolo del worshop in programma per mercoledì 26 Ottobre 2022, presso la Sala Consiliare Comunale in Via ...... Punta Campanella, Capri, Ischia eper poi puntare verso Ventotene. Il plancton è composto ... Non tutti sanno che più della metà dell'ossigeno cheviene prodotto dal fitoplancton, ... RESPIRIamo Procida, l'ambizione di un trasporto smart per un'isola a misura d'uomo - Ildenaro.it Mercoledì 26 Ottobre 2022, presso la Sala Consiliare Comunale in Via Libertà n.12 a Procida, si terrà un incontro/ dibattito organizzato dalla Uiltrasporti Campania e patrocinato dal Comune di Procida ...Si parlerà di trasporti ma anche di sostenibilità ed economia green nella tavola rotonda organizzata a Procida dalla Uiltrasporti Campania ...