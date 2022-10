Regno unito | Sunak sarà il primo inquilino di origine indiana a Downing Street

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Rishi, in vista della sua nomina aministro del, ha promesso di mettersi "con integrità e umiltà" al servizio del popolo britannico. Un accento, quello a questi due principi, centrale dopo la discutibile esperienza del governo di Boris Johnson e quella brevissima di Liz Truss. Masa bene che lui si troverà nella lente d'ingrandimento anche più dei suoi predecessori, perché l'arrivo adi undiè una novità assoluta.è nato a Southampton il 12 maggio 1980 da genitori entrambi di religione induista, emigrati in Gran Bretagna dall'Africa orientale. In effetti il padre, Yavshir, è nato in Kenya, e la madre, ...