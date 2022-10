Regno Unito | Sunak è il nuovo premier Salgono sterlina e bond

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il passo indietro di Johnson spiana la strada all’ascesa al capo del governo di Rishi, 42 anni, rampante ex cancelliere dello Scacchiere

Il nuovo primo ministro deldopo le dimissioni di Liz ...La fine rapida della Truss è già di per sé il suo riscatto: Sunak ha passato l'estate a dire che le proposte della Truss avrebbero portato ilsull'orlo del precipizio. Aveva ragione.Riascolta Il Regno Unito e la sua cerimonia della campanella di Effetto Mondo . Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Ofcom avvia una consultazione sulla net neutrality per permettere agli operatori di proporre servizi differenziati per tenere testa ai Gafa.