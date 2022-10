Regno Unito | il primo intervento pubblico del neo-premier Sunak | “Affrontiamo una profonda sfida economica | servono stabilità e unità”

Nel fine settimana il ministro russo della Difesa, Sergei Shoigu, ha chiamato i suoi quattro omologhi di Stati Uniti, Francia,e Turchia, per dire che bisogna fermare i piani di Kyiv, ...In India l'indicazione di Rishi Sunak come premier in pectore delè stata accolta con grande orgoglio: si tratta del primo capo di governo britannico di origine indiane e di religione indù."Le mie più calde congratulazioni a Rishi Sunak!" ha scritto su ...Il capo di Stato maggiore russo sente gli omologhi Usa e Gb. Ucciso il capo delle forze speciali del Cremlino. Missili sulla città di Mykolaiv ...L'ex cancelliere è stato proclamato leader del Partito conservatore, domani il passaggio di consegne con la premier uscente Liz Truss ...