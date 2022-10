Rebic avverte il Milan | 'Lo stadio della Dinamo non è come quelli italiani'

(Di lunedì 24 ottobre 2022) In odore di una maglia da titolare sulla corsia di destra, l'attaccante Antetorna nella sua Croazia per provare a trascinare il...

TG Gialloblu

Verità Rossonerasu Twitter: "Carocon noi non passi, ne abbiamo viste di ogni, non sarai certo tu a fregarci. Come l'allenatore della Croazia ti ha escluso presto lo farà anche il ...... ritrovando concentrazione difensiva e le solite geometrie offensive, aiutato dalla coppia- ... Inzaghi: 'Gli altri comprano, noi dobbiamo rimanere così' La vera sfida al cardiopalma del ... Milan a Verona, Pioli avvisa: La trasferta al Bentegodi è sempre difficile da preparare Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. In odore di una maglia da titolare sulla corsia d ...