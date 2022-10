Raoul Dufy | il pittore della gioia | approda a Roma

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Le sale di Palazzo Cipolla aospitano fino al 26 febbraio 2023 la prima grande esposizione mai realizzata in Italia e dedicata a uno dei maestri dell’arte moderna:. Autore di opere monumentali come La Fée Electricité, uno dei dipinti più grandi al mondo, di una lunghezza complessiva di 6 metri, composto da 250 pannelli,fu un grande, scenografo e disegnatore francese di inizio Novecento. Per la sua capacità di catturare le atmosfere, i colori e l’intensitàluce e a trasferirli sulle sue tele, divenne illuce., la vita L’artista nacque da una famiglia di modeste condizioni economiche. Ebbe un padre attivo come ...