Raoul Bova nuovamente a processo per dichiarazione fraudolenta | “Evasi 400mila euro”

Guai in vista per, finito sotto processo con l'accusa di aver evaso 417mila euro nel 2011 . Nello specifico all'attore viene contestato il reato di 'dichiarazione fraudolenta mediante artifici' . Come ..., ancora guai con il Fisco: l'attore accusato di aver evaso 417mila euro Il rapporto tra il Fisco enon sembra intenzionato ad appianarsi: il noto attore è - nuovamente - finito ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Guai in vista per Raoul Bova: secondo la Procura, nel 2011 avrebbe evaso il Fisco per ben 417mila euro! Prigione in vista per l'attore