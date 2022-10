Raoul Bova nei guai per il fisco | «Ha evaso 417mila euro» L' attore finisce a processo

è nuovamente finito nei guai con il Fisco. Il celebre attore è accusato di aver evaso più di 400mila ...a processo : è la notizia che si fa strada in queste ore sulle cronache e che vedrebbe l'attore accusato di evasione fiscale per una somma di 417mila euro . Nello specifico, secondo ciò che ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-e3063be1-dad5-dad1-1c3d-e5638b7fa8 ...Guai seri con il Fisco per Raoul Bova. Raoul Bova: “Evasi 417mila euro” L’attore,51 anni, è sotto processo con l’accusa di aver evaso 417mila euro nel 2011. Come riporta Il Corriere della Sera, il rea ...