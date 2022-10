Ranieri | “Firenze tappa importante della mia vita Tifosi violenti? Io dico di no”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Claudioha rilasciato diverse dichiarazioni a RadioViola in occasione del galà per la Hall of Fame Viola: “Sono orgoglioso di entrare a farne parte perché ho passato 4 anni stupendi qui a, è la dimostrazione che qui ho fatto bene e la gente mi vuole bene. Ho tanti ricordi bellissimi qui, icreavano atmosfere magiche. Loro? Che io mi ricordi no, non posso dirlo. Il tecnico ha poi continuato: “Questa città è stata unamia, cmi ha fatto crescere”. SportFace.

... colore simbolo della sensibilizzazione sul tumore al seno - ha dichiarato il presidente di 'in rosa onlus' Lucia De- . È una grande gioia ritrovarsi anche quest'anno insieme, sempre ...e Mazzone, la Roma di San Saba e di Trastevere che s'incontrano un giorno d'estate nel ... Ha allenato in provincia e in città come Roma, Napoli,e Bologna. Ha plasmato un campione come ...Le dichiarazioni di Ranieri sul mondo calcistico di Firenze: "E' stata una tappa importante della mia vita. Tifosi violenti Io dico di no" ...Premiato sul palco della Hall of Fame Viola ed acclamato dal pubblico, l'ex allenatore della Fiorentina Claudio Ranieri, sulla panchina viola per quattro anni, ha commentato così il ...