Rally | Jari-Matti Latvala | “È fantastico chiudere i giochi per il titolo con una gara d’anticipo Ogier ha fatto qualcosa di speciale”

(Di lunedì 24 ottobre 2022)mostra la propria soddisfazione alla stampa dopo un nuovo successo di Toyota in occasione deldi Spagna. La casa giapponese, oltre al successo con Sébastien, ha potuto festeggiare ilcostruttori, un risultato oltremodo significativo in vista della finale in Giappone. La tappa conclusiva della stagione sarà una vera e propria passerella per il Team Principal per la compagine asiatica che si presenterà ai nastri di partenza con la stella francese, il britannico Elfyn Evans ed il neo campione del mondo Kalle Rovanpera., dopo il primo storico acuto ottenuto dal nativo di Gap a bordo di una vettura ibrida, ha riportato ai microfoni della propria formazione: “Sono davvero orgoglioso di questa squadra e di quello che abbiamo ...

... già laureatosi campione del mondonel precedente appuntamento deldi Nuova Zelanda. Il trionfo di Toyota (e di- Matti Latvala) È il secondo anno di fila in cui TGR ottiene questo ...... fresco campione del mondo WRC 2022 , ovvero- Matti Latvala e Kalle Rovanpera . Il primo, che ha messo a disposizione le Toyota della collezione del suo museo (il JM -Parc Fermè a Tuuri, ...Per il secondo anno consecutivo il team Toyota conquista la vittoria del titolo costruttori oltre a quello piloti già in bacheca grazie alla vittoria in Nuova Zelanda di Rovampera ...Dopo aver festeggiato la coppa piloti con Kalle Rovanperä in quel della Nuova Zelanda, la Toyota Gazoo Racing ha potuto celebrare anche in Spagna. Per il team gestito da Jari-Matti Latvala è infatti a ...