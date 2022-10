'Questo è Kvara' | papà insegna al figlio i nomi dei calciatori del Napoli VIDEO

Il papà del fuoriclasse del Napoli Kvaraskhelia ha parlato in una intervista rilasciata all'emittente georgiana Imedi TV Il papà diha parlato delle emozioni vissute in questi mesi straordinari per il talento del Napoli: EMOZIONI - "Quando sei sulle tribune del Maradona e il tuo cognome è urlato da 60mila tifosi, questa ...Commenta per primo Le parole di Beppe Dossena ai SeeSicily Gazzetta Sports Days : 'è un fenomeno,Napoli è ingiocabile'.A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto ...Dopo la vittoria contro la Roma arriva la dichiarazione del padre dell'attaccante del Napoli Kvaratskhelia che fa chiarezza sul futuro.