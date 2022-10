Quasi al via il Premio Bianca d’Aponte per cantautrici | ospiti Niccolò Fabi | Paola Pitagora e Simona Molinari

(Di lunedì 24 ottobre 2022) foto di Chiara MirelliAVERSA – È iniziato il conto alla rovescia per il 18° “”, il festival e concorso perin programma al teatro Cimarosa di Aversa il 28 e 29 ottobre. A salire sul palco ci saranno, oltre le finaliste del contest, importanti nomi del panorama musicale italiano, nomi come, Raiz, Pacifico, Isotta (che come vincitrice della scorsa edizione aprirà entrambe le serate), Giuseppe Barbera, Piero Fabrizi e Kaballà. Con loro ci sarà anche Grazia Di Michele, che in veste di madrina presiederà la giuria generale e canterà un brano di, la cantautrice a cui la manifestazione è dedicata. E poi due artiste che verranno anche premiate: ...

MEI – Meeting degli Indipendenti

