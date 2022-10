Psg | Galtier | “Stipendio Mbappé? Ogni giorno ce n’è una | club ha fatto un comunicato”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “La notizia sullomonstre di? È un tema che non mi riguarda perché non c’entra con il campo,volta purtroppo ne viene fuori una nuova, non ci stupiamo più, nemmeno se dovesse uscirne un’altra domani o dopodomani. Ilhaunin merito”. Così Christophenella conferenza alla vigilia della sfida contro il Maccabi Haifa commenta la notizia-bomba data dai quotidiani francesi, secondo cuipercepirebbe 6 milioni di euro al mese dal Psg, avendo inoltre la possibilità di svincolarsi nel 2024. Notizia prontamente smentita dai parigini. SportFace.

TUTTO mercato WEB

E che potrebbero non bastare per rimanere alnonostante tutto, visti i dissapori con l'allenatore Christophee con alcuni compagni di squadra, e viste le indiscrezioni sulla probabile ...Spalletti vola mentre Gasperini inciampa, così resta l'unico imbattuto in Italia e uno dei pochi in Europa, oltre solo aldie al Real Madrid di Ancelotti, che a Napoli fallì. Luciano si ... PSG, Galtier sorride: Kimpembe e Nuno Mendes tornano a disposizione per il Maccabi Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Benvenuto al Paris Saint-Germain Maccabi Haifa alla capitale francese sapendo che una vittoria di martedì timbra il biglietto per le fasi finali della UEFA ...