Professore ha relazione con studentessa di 18 anni | bandito a vita

In aula ha sostenuto che era tutto vero, che la madre della studentessa 17enne era consapevole che sua figlia avesse unacon un suoe che la ragazza fosse pienamente consenziente e che ricambiasse i suoi sentimenti. Questa tesi, ripetuta davanti al Tribunale, poi di fronte alla Corte d'Appello e in ...Milano,ha unaalunna La ragazza è 17enne: 'Siamo innamorati'. I Giudici: 'Non potrà più insegnare'. La vicenda in un istituto della periferia est. Secondo i giudici l'uomo 'è venuto meno ...Non potrà più insegnare a scuola ed è stato bandito a vita dal pubblico impiego il professore della scuola superiore che aveva una relazione con una sua studentessa, che aveva compiuto da poco i 18 ...Un professore milanese aveva intrecciato una storia sentimentale con una studentessa prima minorenne e poi maggiorenne: per la legge penale non è reato, ma il ministero lo ha bandito dal pubblico impi ...