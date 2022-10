Procida | Campionato Italiano a squadre | vince l’Emilia Romagna su Campania e Lazio

ExPartibus

capitale italiana della vela per un week end. Non solo per ilma anche perché la Federvela ha scelto Napoli e l'isola di Arturo per il suo Consiglio federale. 'Con la conclusione ...L'occasione dela squadre, che mette in palio il titolo italiano, è stata anche quella di avere al'intero consiglio della Federvela che si è dato prima appuntamento con il ... Vela, Campionato Italiano a squadre: a Procida vince l’XI Zona PROCIDA - Emilia Romagna docet a Procida, Capitale della Cultura 2022, per la prima edizione dei campionati italiani a squadre, organizzati dalla V Zona ...Ai campionati italiani di Coastal Rowing di Procida il circolo canottieri "La Pescara" conquista la vetta della classifica ma rischia lo sfratto dalla sede. Appello del presidente Umberto Di Bonaventu ...