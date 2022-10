Primo giorno per Salvini | doppio pizzino | alle ong che salvano i migranti e a Meloni

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Si ricomincia: il vicepremier ha incontrato l'Ammiraglio Nicola Carlone, comandante generale della Guardia Costiera per "discutere di immigrazione, ci sono due navi in zona Sar libica". L'altro messaggio è per Musumeci: le deleghe sui porti non le mollo

Agenzia ANSA

Ana Roselfeld , che ha assistito Wanda Nara anche nella sua separazione dalmarito, Maxi ... Fu quelimportante: fu firmato allo Chateau Libertador e Wanda poi lo mandò in Italia per essere ...E meno male che il premier, nelCdm ha chiesto "unità, lealtà, compattezza e di guardare più ... Sarà, filtra da palazzo Chigi dove ha passato tutto ila limare il discorso, "un manifesto ... Per Draghi primo giorno da ex premier nella campagna umbra - Ultima Ora Il primo battibecco al governo è andato in scena nel giorno della fiducia. Pochi minuti prima che Giorgia Meloni pronunciasse il suo discorso alle Camere, l’uomo che si sarebbe seduto alla sua destra ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...