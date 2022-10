Prima petizione per Meloni | no alla carne sintetica | sì alla sovranità alimentare

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Bruxelles è sempre più propensa a favorire diete a minor impatto ambientale, sociale, sanitario e favorisce l’avanzata dei prodotti a base vegetale. Le ultime notizie ci raccontano che sarà solo questione di tempo, e potremo assisterevendita, anche in Europa, di, insieme a pesce e formaggi prodotti in laboratorio, tramite tecniche di coltivazione cellulare o fermentazione. Cosa ne pensano gli allevatori, gli italiani e il nuovo governo? Gli allevatori e le associazioni di categoria si oppongono e hanno dato il via ad una vera e propria battaglia “a favore del cibo naturale, salutare, sostenibile e contro la poltiglia proteica da cellule staminali e gli altri ‘cibi’ sintetici creati con fondi delle grandi multinazionali hi-tech”. World Farmers Markets Coalition, World Farmers Organization, Farm ...

Prima Monza

Chiuso al pubblico dadell'emergenza pandemica, il teatro Gioiosa, a seguito dello scadere del trentennale contratto di locazione, è oggi oggetto di una controversia legale tra i proprietari ...Noi di FdI avevamo firmato unapromossa da Coldiretti per contrastare questa aberrazione",...idrogeologico senza considerare che è causato dall'abbandono dei coltivatori agricoli che... Schiacciata dal bus, scatta la petizione La petizione chiede di abbassare l’IVA su tutti i prodotti indispensabili (come cibo, sapone o detersivi) al 4%!Trecento firme per il vigile di quartiere e telecamere. Dopo le violenze della baby gang: «Mio figlio qui non viene più» ...