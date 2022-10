Premio Tenco alla carriera a Claudio Baglioni | meglio tardi che mai!

(Di lunedì 24 ottobre 2022) E finalmente è successo: ilha consegnato il suo riconoscimento più importante a. Due mondi rimasti lontani per troppo tempo, di cui per esempio qui pochi anni fa provavo a fornire motivazioni, per lo più inaccettabili, efine auspicavo proprio che ilcominciasse a occuparsi diche mai, direi. Dal canto suo,ha confermato di essere persona di grande garbo, ironia e intelligenza. Nella conferenza stampa pomeridiana ha dichiarato che secondo lui è giusto fare distinzioni artistiche e io, che sono un critico e quindi pratico una disciplina che vive etimologicamente del fatto di scegliere cosa va di qua e cosa di là, sono estremamente ...

Una carriera che è un'incredibile progressione di successi: come cantante solista e membro dei Police, Sting ha ricevuto 17 Grammy Awards, 3 Brit Awards, un Golden Globe e un. È stato ......99/settimana prezzo bloccato Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Baglioni,...Imperia – La standing ovation per Claudio Baglioni, l’Ariston che canta "Domenica Bestiale" con Fabio Concato, i brividi regalati da Giorgio Conte con "Le déserteur" di Boris Vian, la ballata "Shadow ...Chi non ha versato lacrime e ripensato ad un amore finito con “Mille giorni di te e di me” Chi in un momento difficile non ha utilizzato come canzone motivazionale “Strada facendo” WhatsApp Facebook ...