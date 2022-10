Premier League 2022 23 | successo casalingo del West Ham | Bournemouth battuto 2-0

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Termina 2-0 il match traHam e, incontro valido per la tredicesima giornata del campionato di/23. La partita, disputata all’Olympic Stadium, è stata decisa dalle reti di Zouma e Benrahma. Vittoria importante dunque per ilHam, che sale al decimo posto in classifica con 14 punti. SportFace.

Rottura totale con il Liverpool, dall'Inghilterra sostengono che il centrocampista potrebbe non rinnovare coi Reds. Si è aperta oggi una settimana cruciale per la Juventus, che in un modo o nell'...A sorpresa, prende il suo posto l'ormai ex allenatore del Villarreal Unai Emery, il quale torna ufficialmente in dopo l'esperienza sulla panchina dell'Arsenal. Aston Villa, UFFICIALE: ...La Juventus sembra pronta a calare l'asso per la prossima sessione di mercato; sembra essere in arrivo un fenomeno della Premier League.