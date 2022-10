Postare foto dei figli sì o no Lo sharenting (e i vip che dicono sì o no)

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il termine(da share, che significa “condivisione”, e parenting, ovvero “fare il genitore”) vuole indicare la pratica di condividere online contenuti riguardo i. Nel giugno del 2022 il neologismo coniato negli Stati Uniti è stato ufficialmente inserito nell’Oxford English Dictionary e il dibattito attorno alla questione è, al momento, fra i più discussi dall’opinione pubblica. Più del 40 per cento dei genitori nelle società occidentali, infatti, pubblicao video dei propri. Ad abbracciare quest’attività ci sono anche molti vip, per i quali i contenuti social diventano spesso anche una fonte di reddito. NewsBambino (1-6 anni) Jordan Cheyenne e quel pianto "imposto" alo per qualche like in più Il video dell'influencer ...

