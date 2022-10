Porti | l’ipoteca di Salvini sulla delega | come primo atto da ministro incontra il comandante della Guardia costiera per parlare di migranti

(Di lunedì 24 ottobre 2022) A chi spetta – nel rimescolamento di nomi e deleghe “identitarie” del nuovo governo – la competenza sui? Al dicastero delle Infrastrutture guidato da Matteoo a quello del Sud e del Mare affidato all’ex governatore siciliano Nello Musumeci? La risposta,ha raccontato ilfquotidiano.it, non è affimmediata e per darla serviranno uno o più decreti. Nel frattempo peròha voluto mettere un’ipoteca “comunicativa”questione:daha scelto dire l’ammiraglio Nicola Carlone,generale...

Il Fatto Quotidiano

Un risultato inatteso che è anche un'sul prossimo futuro :... "Come già accaduto in altri paesi,'estrema destra è ... È anzi probabile che la campagna per il secondo turnoad un acuirsi ...Alla vigilia dell'incontro c'è già la pesantedi uno dei ...'Olanda fa sapere infatti che: "In linea di principio siamo ...sarà difficile che il Consiglio straordinario sull'energiaad ... Porti, l’ipoteca di Salvini sulla delega: come primo atto da ministro incontra il comandante della…