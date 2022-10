Pogba | la trattativa che lo ha riportato alla Juve | il clamoroso retroscena

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Svelato il “dietro le quinte” dell’affare che ha fatto tornarein bianconero la scorsa estate: non ci crederete.e lantus, un amore mai tramontato. Il francese, dopo sei anni, è tornato a Torino la scorsa estate a parametro zero, svincolandosi dal Manchester United. Vecchia Signora e Red Devils i due volti di un’unica medaglia: qual è il vero Paul? LaPresseIn Inghilterraci è cresciuto, affrontando gran parte della trafila giovanile dello United per poi ritrovarsi, a 19 anni, in attesa di avere un’opportunità in prima squadra. Nell’estate del 2013, però, è Marotta a portarlo a Torino, forte del non-rinnovo del francese. Ai tempi si raccontava di un Sir Alex Ferguson furioso con la società, che durante la sua ultima stagione da allenatore aveva già deciso di non prolungare il contratto al giovane ...