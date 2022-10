Pogba | “Ha pensato di abbandonare il calcio” | le dichiarazioni dell’amico

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il centrocampista della Juventus sta lentamente ritrovando la forma e la condizione fisica per tornare finalmente in campo, tuttavia continuano ad emergere dettagli sulla sua vita privata. Questa vicenda risale al rapimento del calciatore a Parigi lo scorso marzo, quando era impegnato con la Nazionale Campione del Mondo. In quei momenti la paura e la frustrazione devono essere stati insostenibili per Paul, lorivela anche in suo amico Boubacar Camara a Le Journal du Dimanche.Ritiro“Sotto la custodia della Polizia, ho raggiunto Paul in hotel poche ore dopo il rapimento. L’ho trovato seduto sul letto che piangeva. Diceva: ‘Come vuoi che gli dia quella cifra? Non voglio più giocare a“ Il calciatore si riferiva ai 13 milioni di riscatto richiesti dai suoi rapitori. Nel frattempo ...